青少年技能賽首辦 中學生競技 業界軟件學建「夢想家園」

參加「數碼化建設」項目的中三生鄭莹，按比賽題目「Dream House（夢想家園）」設計，包括要有高樓底、落地大玻璃窗，可一覽戶外庭園美景。她稱，在大會早前安排的訓練工作坊學習基礎技能後，需運用所學的BIM知識和技巧設計Dream House周邊的配套設施，如停車場、園景、道路等。

「2022全港青少年技能競賽」共設6個比賽項目，包括數碼化建設、時裝科技、平面設計科技、流動應用程式開發、油漆及裝飾，以及餐飲服務；分初中及高中組，設冠、亞、季軍獎項。大會事前會為參加者安排多場線上簡介會及培訓、自學短片、或以小組形式舉辦訓練。