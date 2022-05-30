青少年技能賽首辦 中學生競技 業界軟件學建「夢想家園」

【明報專訊】職業訓練局（VTC）、建造業議會和製衣業訓練局合辦首屆「全港青少年技能競賽」，前日舉辦開幕禮，來自15間中學的近70名中學生參與6個比賽項目，從中認識各項技能，助未來生涯規劃。港九街坊婦女會孫方中書院設計與科技科教師孫葆光稱，有學生參與「數碼化建設項目」，使用現時業界常用的建築信息模擬（Building Information Modelling，BIM）軟件，稱學生可透過比賽提早接觸業界最新科技，有助日後投身相關行業。
參加「數碼化建設」項目的中三生鄭莹，按比賽題目「Dream House（夢想家園）」設計，包括要有高樓底、落地大玻璃窗，可一覽戶外庭園美景。她稱，在大會早前安排的訓練工作坊學習基礎技能後，需運用所學的BIM知識和技巧設計Dream House周邊的配套設施，如停車場、園景、道路等。
「2022全港青少年技能競賽」共設6個比賽項目，包括數碼化建設、時裝科技、平面設計科技、流動應用程式開發、油漆及裝飾，以及餐飲服務；分初中及高中組，設冠、亞、季軍獎項。大會事前會為參加者安排多場線上簡介會及培訓、自學短片、或以小組形式舉辦訓練。
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