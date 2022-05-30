中大研新導航技術 機械人「結隊如蜂」 人體內避障送藥

中大機械與自動化工程學系教授張立稱，蜜蜂、魚類等自然界生物有着非凡的集群智能，可根據實際環境共同改變集群形態，以便穿越狹窄、彎曲的通道，避開障礙物，甚或對敵人展開攻擊。他稱，雖然微型機械人本體暫時無法裝備「大腦」，但可透過人工智能控制系統，賦予集群自主巡航能力，令它們可全自動、自主地在人體內做任務。

AI系統控制磁場改「隊形」

要建立一套人工智能微型機械人操控系統，張立與中大計算機科學與工程學系助理教授竇琪的團隊合作，利用深度學習技術和研究數據，透過超聲波和X光螢光鏡等成像工具作為微型機械人的「眼睛」，偵測路徑障礙物，實時調整移動方向；系統亦會控制磁場，引導磁性納米粒子機械人轉換集群形態，增加任務成功機會。

張立期望醫生毋須接受特別操作培訓，亦能利用具自動導航系統的微型機械人治療病人，如將標靶藥物直接運到病灶。研究結果刊於國際學術期刊Nature Machine Intelligence。