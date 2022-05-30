中大研新導航技術 機械人「結隊如蜂」 人體內避障送藥

【明報專訊】數千至數百萬個微型機械人透過外部磁場控制，可在人體內集體輸送藥物至病灶，讓病人獲治療，然而過程不易控制。中文大學工程學院研究團隊開發一種結合人工智能的微型機械人集群自動導航技術，讓微型機械人擁有如蜜蜂般成群結隊、避開障礙物的能力，使其得以在人體狹窄腔道內游走「送藥」。
中大機械與自動化工程學系教授張立稱，蜜蜂、魚類等自然界生物有着非凡的集群智能，可根據實際環境共同改變集群形態，以便穿越狹窄、彎曲的通道，避開障礙物，甚或對敵人展開攻擊。他稱，雖然微型機械人本體暫時無法裝備「大腦」，但可透過人工智能控制系統，賦予集群自主巡航能力，令它們可全自動、自主地在人體內做任務。
AI系統控制磁場改「隊形」
要建立一套人工智能微型機械人操控系統，張立與中大計算機科學與工程學系助理教授竇琪的團隊合作，利用深度學習技術和研究數據，透過超聲波和X光螢光鏡等成像工具作為微型機械人的「眼睛」，偵測路徑障礙物，實時調整移動方向；系統亦會控制磁場，引導磁性納米粒子機械人轉換集群形態，增加任務成功機會。
張立期望醫生毋須接受特別操作培訓，亦能利用具自動導航系統的微型機械人治療病人，如將標靶藥物直接運到病灶。研究結果刊於國際學術期刊Nature Machine Intelligence。