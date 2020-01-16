欺凌抑或「玩吓」 教大桌遊助反思 150生擬訪18校 引導初中生遊戲中領悟

自閉生助設計 5情景角色扮演

教大原創的桌上遊戲「同理一班」供6至8名學生組隊玩，當中有五大情景，例如懷疑有同學拍拖，決定跟蹤他們「看他們是否真的拍拖」、取笑別人的能力或外表等。玩家需分別代入欺凌者、受害者、旁觀者角色，各自性格被設定為大膽、衝動、內向等，部分角色並有自閉症譜系障礙特徵；其後需在5個欺凌情景中，按角色設定選擇欺凌、伸出援手，甚至「食花生」等反應，不同抉擇均影響得分，分數最終反映同學的同理性、善良及團結程度。

馬志輝表示，今年計劃到訪約18間中學讓學生體驗活動。他提到，遊戲設有個人和團體分數，希望學生做不同行為時先「停一停諗一諗」，「可能你想玩吓，但一個玩吓，對其他同學影響深遠」。他亦留意到自閉症學生社交能力較弱，被欺凌時不懂應對，心理壓力或伴隨成長，故今次亦找來自閉症學生協助遊戲設計及提供情景。

少面授減衝突 網課仍見欺凌

疫情下學生面授課與網課交替，馬志輝稱，面對面等欺凌行為在網課時可減少，但網絡欺凌仍常見，「如在社交媒體整一些stickers（貼紙）和memes（迷因）；甚至聽過有學生上網課，pm（私訊）同學去講嘢，或在WhatsApp群組內發生（欺凌）」。他認為對比依書直說，遊戲令學生更容易反思。

教大生：冀助同學抒感受

教大特殊教育榮譽文學課程二年級生劉靄棋說，曾到訪兩間學校，有學生參與遊戲後表示以往曾目睹欺凌或回憶起自己小學時遭欺凌，「被鎖在廁所，甚至書包被擺在垃圾桶邊」。她相信透過遊戲可了解學生，亦提供渠道讓他們抒發感受，「（學生）平日怕被老師罵不敢講，又擔心被同學排擠」。教大幼兒教育榮譽學士課程四年級生石樂兒則說，希望透過計劃學習如何支援自閉症學生。