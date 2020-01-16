教育
智叻中文Smarties' 第500期

周圍「中」：500期萬歲！

【明報專訊】《智叻中文Smarties'》500期了！祝刊物「期期」有今日、歲歲有今朝，往後繼續與同學一起認識有趣的中華文化知識！

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