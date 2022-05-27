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2022年5月27日星期五
智叻中文Smarties' 第500期
小一統一派位78%首3志願 11年新高 參加學生較高峰少近萬人 校長盼減「音樂椅」效應
考評局團體合辦中小學普通話水平測試 非資歷證書
小息講場：雙城記 東莞話
小息講場：從轉口沉香到南下工作——港莞兩地淵源深
小息講場：童謠美食看東莞文化
陋巷日常：感情錯亂的年代
閱讀篇章：看橋學「度橋」──曾敏之〈橋〉
經典金句．相忘江湖：何必相濡以沫？
範文天空：文武雙全，鐵漢柔情
潮看文史：事後孔（hung2） 明（ming4）
時事中文：全球暖化 酷熱天氣增
答案
周圍「中」：500期萬歲！
答案
講故事：好朋友的生日禮物
答案
【明報專訊】烈日當空、炎陽炙人
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