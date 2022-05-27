教育
語文同樂 第582期

小息講場：童謠美食看東莞文化

【明報專訊】香港是美食之都，其實東莞也有不少地道美食，如碌鵝、有甜有鹹的年糕、糖不甩等；東莞的媽媽也跟其他母親一樣，會給自己的孩子唱地道童謠。

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