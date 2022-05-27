考評局團體合辦中小學普通話水平測試 非資歷證書

設筆試口試 評級分4等

考評局昨日宣布，本月起首次與普通話教育團體「 GAPSK」合辦中小學普通話水平考試，對象為本港小學及初中學生；前者可揀選初級、中級、高級考試，後者可劃一報考「中學檔」級別考試。考試一般2月、5月、8月、11月舉行，今年首場是5月29日，考生限額300人，考試費每人580元。

合辦模式下，試卷維持分開筆試及口試，測試考生聽說讀寫能力；成績分4等，包括卓越、優良、熟練和基準，每等再細分為一級或二級；達基準水平的考生可獲發北京大學及GAPSK共同頒發的等級證書，一般於考試後6至8周內發出。

GAPSK中小學普通話水平考試自2006年在本港舉辦，GAPSK考試委員會項目主管李照娥表示，希望藉合辦考試在本港更廣泛推廣普通話教育。考評局考試、評核及研究總監席小明說，該考試有別中學文憑試（DSE）屬自願報考，以反映個人普通話的程度，「不是職業及資歷證書；拿回內地沒用，因為我們的普通話水平太低了」。

GAPSK：近年考生成績下跌

GAPSK首席學術顧問張丹表示，近年該考試考生成績呈下跌趨勢，又稱考生有不少常犯錯誤（見表），例如自行車寫成單車、冷寫成凍、打球寫成打波。本身操普通話的她認為，香港人要學好普通話並與國家發展大局溝通，「現在你走到街上，多數可以用普通話溝通了」。