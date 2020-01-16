小一統一派位78%首3志願 11年新高 參加學生較高峰少近萬人 校長盼減「音樂椅」效應

【明報專訊】9月讀小一的「統一派位」（俗稱大抽獎）結果，下周三及四以郵遞方式通知家長。教育局昨公布，「統一派位」滿意率（獲派首3志願）達78%，連同早前的「自行分配學位」階段，滿意率達89%，同為11年來最高。同時，近年教育界受移民潮、人口下降影響，統一派位人數則是11年新低，只有22,898人。有校長稱，家長滿意率提升，希望家長毋須再四出「叩門」，減少學校學生人數浮動、「音樂椅」效應對學校的衝擊。
胡艷芬：派位後有利學校規劃預算
學生流失的情况持續，增添學校縮班危機。教育局年初預計本年度「統一派位」參加人數約25,200，昨日公布有22,898參加，較去年跌5%，亦是自2012年新低，比起高峰時期2017年的32,235人大減。
津貼小學議會主席胡艷芬稱，教育界開學初已預見人口下跌問題，故一直與教育局保持溝通，盼有穩定的措施。胡艷芬說，今年滿意率相對不錯，希望學生可留在獲派學校，家長毋須再四出叩門，免造成「音樂椅」效應；學校於放榜後有相對穩定的學生人數，有利規劃預算。她稱，小學之間沒有協議不准收叩門生，作為津小議會會呼籲，希望各區供求穩定。
指移民潮非學校能掌控 難料影響
教育局4月向全港小學發「開班信」，建議學校於下學年開辦的小一班數。胡艷芬稱，知道沒有小學要被殺校，至於有否學校要縮班，各區有人口差異，面對情况不同。她又稱，難以預計移民潮對人口影響，相信仍有家庭陸續要移民，但她不掌握實際數據，「不是學校所能掌控的問題，唯有盡量做好本分」。
6月7至8日到獲派學校註冊
家長將於6月1至2日收到由香港郵政派遞的《小一註冊證》，之後須按獲編排的時段，在6月7日或8日到獲派學校辦理註冊手續。教育局提醒家長，學校已實施「疫苗通行證」安排，除獲豁免，訪客均須出示疫苗接種紀錄，以及使用「安心出行」掃碼，才獲准入學校。
跨境生可電郵傳真等辦理入學手續
居內地的跨境生未能親身到校註冊，教育局表示，已為有關家長特別安排，在指定註冊日期傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦向獲派學校辦理入學註冊手續。