小一統一派位78%首3志願 11年新高 參加學生較高峰少近萬人 校長盼減「音樂椅」效應

胡艷芬：派位後有利學校規劃預算

學生流失的情况持續，增添學校縮班危機。教育局年初預計本年度「統一派位」參加人數約25,200，昨日公布有22,898參加，較去年跌5%，亦是自2012年新低，比起高峰時期2017年的32,235人大減。

津貼小學議會主席胡艷芬稱，教育界開學初已預見人口下跌問題，故一直與教育局保持溝通，盼有穩定的措施。胡艷芬說，今年滿意率相對不錯，希望學生可留在獲派學校，家長毋須再四出叩門，免造成「音樂椅」效應；學校於放榜後有相對穩定的學生人數，有利規劃預算。她稱，小學之間沒有協議不准收叩門生，作為津小議會會呼籲，希望各區供求穩定。

指移民潮非學校能掌控 難料影響

教育局4月向全港小學發「開班信」，建議學校於下學年開辦的小一班數。胡艷芬稱，知道沒有小學要被殺校，至於有否學校要縮班，各區有人口差異，面對情况不同。她又稱，難以預計移民潮對人口影響，相信仍有家庭陸續要移民，但她不掌握實際數據，「不是學校所能掌控的問題，唯有盡量做好本分」。

6月7至8日到獲派學校註冊

家長將於6月1至2日收到由香港郵政派遞的《小一註冊證》，之後須按獲編排的時段，在6月7日或8日到獲派學校辦理註冊手續。教育局提醒家長，學校已實施「疫苗通行證」安排，除獲豁免，訪客均須出示疫苗接種紀錄，以及使用「安心出行」掃碼，才獲准入學校。

跨境生可電郵傳真等辦理入學手續

居內地的跨境生未能親身到校註冊，教育局表示，已為有關家長特別安排，在指定註冊日期傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦向獲派學校辦理入學註冊手續。