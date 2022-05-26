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教育
2022年5月26日星期四
常識天下 第251期
一日考兩科朝八晚七 教師促明年DSE調整
首輪津校教師《基本法》試七成及格 擬擴至直資幼園
優質教育基金國教獲批項目增7倍
中大物理畢業生獲獎學金劍橋讀博
最低工資
時事點對點：故宮館
題型拆解：如何回應「如何」題——以應屆文憑試卷一作例
影視看通識：無窮之路 認識精準扶貧政策
爆point大全：「居家安老」利與弊
概念解碼：硬實力
新聞有常識：漫畫家佩雷斯病逝
真假fun一fun：烏干達非洲鼓傳心聲
自理常識：說話的禮儀
每周一圖：害羞的江豚
新聞有常識：漫畫家佩雷斯病逝
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【明報專訊】美國漫威（Marvel）漫畫故事是電影的熱門題材，你知道有份創作漫畫的是誰嗎？
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一日考兩科朝八晚七 教師促明年DSE調整
首輪津校教師《基本法》試七成及格 擬擴至直資幼園
優質教育基金國教獲批項目增7倍
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