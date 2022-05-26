首輪津校教師《基本法》試七成及格 擬擴至直資幼園

梁美芬促改填鴨式考核

經民聯立法會議員梁美芬稱，翻查《基本法》測試參考題目，稱內容着重背誦，完全無觸及對一國兩制的理解，反問「測試目的是否有望未來教師充分了解基本法？」促改變填鴨式考核，測試內容更重憲法及基本法的關係、中央與地方關係等。楊潤雄稱願意考慮，認為今次暫時參考公務員事務局聘請公務員的水平做，至於是否應對老師有更高要求，稍後檢討會認真考慮。

教局稱不增測試場次 朱國強失望

早前有工會稱，接獲不少教師反映基於不同原因未能報考，建議教育局加開基本法測試場次，教育局昨表明不會加開。立法會教育界議員朱國強稱，如果較貼地去看，很多校長已預料不加測試場次定會影響人手招聘，稱局方回應令人失望，促盡快公布豁免安排。

楊潤雄回應，如果較貼地看今次教育局安排，局方已因應學校5至7月招聘高峰期，盡早舉行測試，又稱早於去年11月公布要求，讓有意轉職的教師有充足時間準備。他強調不會加開基本法場次；又稱絕不會有豁免，不可能因教師未考基本法又突然想轉工便獲豁免，建議教師原校多做一年，明年考基本法測試再轉職。

楊潤雄又稱，相信學校不會因基本法測試要求而招聘困難，但如個別學校有非常特殊情况，願意個別考慮。