一日考兩科朝八晚七 教師促明年DSE調整

今年12考生同日考兩不同科目

連續3年DSE歷新冠疫情，考評局今年為減低文憑試因疫情而中斷的風險，縮短考試日數，致有12名考生需於同日上、下午應考兩個不同科目，涉及體育、音樂、中國文學及科技與生活科。陳老師（化名）向本報稱，其任教的中六學生今屆經歷一天考音樂、中國文學，均反映非常辛苦，他說考試天「時間跨度好長」，由第一科早上8時半開考，完成再轉換考場，至考完另一科收卷是晚上7時，過程極大精神消耗，影響考試發揮。

近日考評局發布2023年DSE時間表，沿用今年做法，中國文學及音樂再度編配同日考試，定於明年5月16日。陳老師認為，每人考試機會應均等，大多考生每天僅考一科，而選修中國文學及音樂的考生卻要同日考兩科，認為做法不公平，期望考評局以人為本，公平安排。

明年沿用 考評局：已平衡考生利益

考評局回覆本報稱，目前公布的是2023年文憑試暫定考試時間表，編訂時考慮到疫情於過去兩年對學校運作的影響、公眾假期、2021及2022考試的科目組合統計數據，以及2022考試年度文憑試的整體模式。

至於明年有多少考生同日考兩科，考評局稱，由於每年考生報考的科目組合不盡相同，需待10月考試報名完結後才可確定實際考生人數，又稱編定考試時間表時，會盡量平衡考生利益和各種其他因素，盡可能減少需於同日應考兩個不同科目的考生人數。

考評局稱，會繼續密切留意疫情發展，與教育局、公共衛生專家及學界保持聯繫，如有需要進一步調整2023年考試時間表，會盡快公布。

今年文學卷取消校本評核 筆試佔100%

涉及的中國文學、音樂筆試，亦因疫情的特別安排，佔全科分數的比例增加。翻查考評局資料，2022及2023年的中國文學DSE，原先佔分15%的校本評核取消，筆試佔分比重增至100%；音樂科筆試比重亦由40%升至50%。