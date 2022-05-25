蘇鑰機稱壯大規模 「未來是否學系待定」

否認殺系 稱使學科與時並進

新學院3個學士課程包括政政、全球研究、數據科學與政策研究，另設相關碩士等。蘇鑰機稱，做法不是將三者合併，不會有學科被削，形容是「壯大規模」，更有效率運用資源，舉例稱3個課程原分別開辦research method（研究方法）科，重整後科目互通，節省的資源可開其他科。他又稱趁重整架構，可使學科內容與時並進、迎合社會需求，指近年很多新興學科冒起，如數據科學、全球範疇，而學術發展趨向新科、跨學科內容。

中大社科院跨學科課程檢討小組日前於本報撰文，亦提及有人擔心政政系會否不再存在。小組稱，「這當然不是真確的」，政政系有50多年歷史傳統，培養了很多政治和行政人才，而一間綜合型現代大學不可能沒有政治行政的教研領域。

據小組提出的5個新學院名稱建議，部分字眼共通，其中4個名有global（全球）、3個有governance（政治）等。蘇鑰機稱，小組成員有不同看法，他希望新名可反映每一課程的元素、基於廣泛諮詢，最終能獲大部分人接受。