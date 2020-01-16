中大政政生質疑重組「矮化」未解困 指檢討小組欠說服力 引述系主任「唔想殺系才搞重組」

中大社科院跨學科課程檢討小組早前交出進度報告，點名政政收生人數和分數欠佳（did not do well）及累積赤字，擬將政政、全球研究、「數據科學與政策研究」及碩士課程重組成新學院；倘獲中大通過，最快2023/24學年推行。檢討小組稱，有人擔心政政系將不再存在，這「當然不真確」（見另稿）。

3名主修政政的中大學生昨接受本報訪問，提到上周參與檢討小組舉行的網上諮詢會，認為對方欠說服力，未能釋除學生疑慮（見表）。中大社科院下設8個學系或學院，政政為其一。政政學生John（化名）認為，重組方案在社科院加插一個新學院，「政政由學系變成課程，行政架構上低級咗，變相矮化咗」。他又引述系主任盧永鴻在諮詢會上稱「都係唔想殺系才搞重組」，指不少學生聽罷感憂慮，亦擔心被外界覺得敏感的科目或遭削走，「令人揣測會否是政治原因，不能讓政政獨立做學系」。

重組後財政短期仍獨立 質疑如何改善赤字

政政學生James（化名）表示，今年政政收生人數和分數下跌，但質疑單憑短期數據定奪政政前途，或是妄下判斷，更重要是未能保證把政政置於新學院下，有助改善收生。另一本科生Jack（化名）則說，明白政政近年面臨赤字，收生欠佳下，學系所獲政府資助相應減少，財政問題頓時雪上加霜。不過，他提及重組方案下，成立新學院後短期內（in the short-term）各單位財政仍然獨立，認為無助改善政政財務狀况。

無奈學系被指「教人暴動」

學生：不如議員sit吓堂

同為2019年反修例事件後入讀中大政政，3人分別有志從理論層面學習政府功能、公民社會自由、國際關係等課題。John說，外界眾說紛紜，有議員斥中大為「暴大」，亦曾聞有人稱中大政政「教人暴動」，使他無奈，認為指摘欠證據，「學生也有自由意志，為何每當學生持與政府相反立場，就歸因教育出問題？不如議員sit吓堂（旁聽），會發現教好多學術理論」。

Jack認為重組方案勢在必行，擔憂政政從此變質，他和同學無法擺脫無力感，「但面對重大改革，有責任說出看法，記下這段歷史，盡人事聽天命，便問心無愧」。