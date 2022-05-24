右手少兩指 音樂路不止 小六敲擊手屢奪獎任首席 母：手不必藏起來

練木琴6年 練兩三遍唞唞再練

小一開始接觸木琴，浚希6年來練得紮實基本功，昨從容在逾百人面前表演。他說，平日左手5指可穩握木棒，惟右手顯然要較用力，使音色更平衡；他每天勤於練習，但將一首樂曲反覆練兩三次後，右手便開始疲累，要稍休息再練。

談到為何與木琴結緣，浚希說從小鍾情音樂，「可以陶冶性情，奏出動聽歌曲亦令我覺得神奇」。他升讀中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）後，校內推廣「一人一樂器」，但他和家人明白他右手缺陷，可嘗試的樂器有限，故選擇由較易應付的敲擊樂入手，慢慢接觸不同樂器。浚希現時已是校內節奏樂隊隊長、管弦樂團定音鼓首席鼓手，更矢志長大後做作曲家，寫些好作品與人分享音樂。

浚希媽媽說，當年誕下兒子始知他有缺陷，初時難以接受，後來告訴自己「身為父母自己都不接受子女，他又怎樣接受自己呢？」決心與兒子積極面對一切挑戰，從小教導浚希，不必太介懷自己與別人不同，亦不必把手藏起來，「勇敢一點面對一切，每人都有長處短處，你天生不完美，不代表你沒用。只要肯做，付出努力比別人多，沒有事做不到」。

校長讚樂觀 校內好領袖

校長黃靜雯欣賞浚希性格樂觀積極，認為他沒有受先天限制影響，在校內更幫老師訓練學弟妹，是個很好的領袖。她續說，浚希屢獲不同音樂獎，包括與管弦樂隊獲青年音樂大獎第一名，曾與同學赴歐洲奪哥德堡世界合唱團大賽金獎；他亦是校內電子作曲班成員，在音樂路上敢於接受不同挑戰。

小五舞者立志免費教基層

同樣獲頒傑出學生獎的小五女生林子楺，就讀中華基督教會基真小學，現時是拉丁舞香港代表隊成員。學舞5年，她深受跳舞導師啟發，敬佩對方耐心指導不同動作，「有時我做極都做不好舞步，她也不放棄，很看重我」。她更立志長大後當個跳舞導師，免費教基層學生，讓更多人感受舞蹈樂趣。

三扶教育及中華基督教會香港區會今年舉辦首屆傑出學生選舉，冀鼓勵和發掘學生潛能；今年共50名學生得獎，每名得獎者可獲1500元助學金及培訓活動。