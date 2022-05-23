教育
常識學堂 第245期

新聞解碼：的士加價

【明報專訊】的士是快捷方便的交通功具，乘客在街上截車後，能直接前往目的地，是趕時間的交通首選。不過，乘客享點對點服務的同時，亦需支付較昂貴的車費。

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