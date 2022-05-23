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2022年5月23日星期一
常識學堂 第245期
港大護理學院統計：疫下八成學生投身公院
中學設「海洋生態教室」 幫中大養珊瑚
中大「在學‧在職計劃」 下學年擬加灣區企業
VTC辦家長講座 助了解青年心理健康
三色回收桶成效低
公民點對點：回收缺策？
公民點對點：參考答案
知識寶庫：反貪打「老虎」
活動巡禮：都大青少年暑期活動
圖看議題：醫療券
焦點新聞：濕地緩衝區魚塘 疑非法堆填霸地
新聞解碼：的士加價
答案
STEAM足迹：港製電車藏STEM
新聞解碼：的士加價
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【明報專訊】的士是快捷方便的交通功具，乘客在街上截車後，能直接前往目的地，是趕時間的交通首選。不過，乘客享點對點服務的同時，亦需支付較昂貴的車費。
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