中學設「海洋生態教室」 幫中大養珊瑚

憶珊瑚受傷 學生明白海洋污染破壞

中五生譚禧柔憶述育養珊瑚過程發生小意外，有一次假期後回校，發現珊瑚缸用的LED燈跌入魚缸，她形容當時心情忐忑，決定將珊瑚送回中大治理。她表示，參與保育活動後，明白海洋污染對珊瑚造成很大破壞，希望有機會於大學專注生物研究範疇，為環境保育盡一分力。

該校副校長（STEM發展）郭志文稱，「海洋生態教室」利用校本科技研發技術，包括IoT、Arduino編程等，學生可透過手機App監測水位、溫度等數據，並使用手機遙控加水、餵糧、開關燈等；而利用Arduino編程可控制蠕動泵，補充微量元素系統。他又稱，學生研發過程採用開放源碼軟件，可將研究成果應用到家中魚缸等。

養本地珊瑚碎片 為期8個月

校本科研 以手機App監測數據

生物科主任兼科學學習領域統籌主任歐國偉稱，「育養珊瑚校園計劃」團隊早前到校提供技術培訓，師生在校園珊瑚缸培養有益的硝化細菌，達至所定水質要求後，便獲發約20塊本地珊瑚碎片，展開約8個月育養過程，他稱，師生日常要定期監察水質、珊瑚健康，以及提交數據等。