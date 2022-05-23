中學設「海洋生態教室」 幫中大養珊瑚

【明報專訊】仁濟醫院靚次伯紀念中學斥資約20萬元，在校內開設「海洋生態教室」，目前養殖了分別約10種珊瑚和魚類，除可連繫初中綜合科學科、生物科教學，學校亦藉着參與中大有份舉辦的「育養珊瑚校園計劃」，獲發約20塊本地珊瑚碎片，主力由中四生育養珊瑚約8個月，過程配合校本科技研發，以手機應用程式監測水位、溫度等數據。首批珊瑚已交還中大放回本港海域。
憶珊瑚受傷 學生明白海洋污染破壞
中五生譚禧柔憶述育養珊瑚過程發生小意外，有一次假期後回校，發現珊瑚缸用的LED燈跌入魚缸，她形容當時心情忐忑，決定將珊瑚送回中大治理。她表示，參與保育活動後，明白海洋污染對珊瑚造成很大破壞，希望有機會於大學專注生物研究範疇，為環境保育盡一分力。
該校副校長（STEM發展）郭志文稱，「海洋生態教室」利用校本科技研發技術，包括IoT、Arduino編程等，學生可透過手機App監測水位、溫度等數據，並使用手機遙控加水、餵糧、開關燈等；而利用Arduino編程可控制蠕動泵，補充微量元素系統。他又稱，學生研發過程採用開放源碼軟件，可將研究成果應用到家中魚缸等。
養本地珊瑚碎片 為期8個月
校本科研 以手機App監測數據
生物科主任兼科學學習領域統籌主任歐國偉稱，「育養珊瑚校園計劃」團隊早前到校提供技術培訓，師生在校園珊瑚缸培養有益的硝化細菌，達至所定水質要求後，便獲發約20塊本地珊瑚碎片，展開約8個月育養過程，他稱，師生日常要定期監察水質、珊瑚健康，以及提交數據等。
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