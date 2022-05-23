港大護理學院統計：疫下八成學生投身公院

取錄「失手」考生 條件須放Band A

今年面試續採用MMI

護理學院設面試安排，將揀選學生參加。王文炳說，正陸續邀請學生參加面試至6至7月；又稱今年繼續設多站式迷你面試，希望測試學生溝通人際技巧、護理學熱誠與觀點、問題分析能力。早前港大宣布，彈性取錄中、英文失手得「2」的考生，但要符合特定條件，包括打九折分數達預計收生分、放Band A、通過面試等。王文炳稱，會根據校方、香港護士管理局要求、過往收生紀錄及MMI面試表現綜合考慮。

大學聯招改選6月1日結束，被問本港經歷第五波疫情，會否預期改選後更多學生將課程擺入Band A，王文炳指護理學多年來深受學生歡迎，指港大護理學將不同科技融入教學，希望藉此吸引更多學生報讀。

公立與私家醫院是醫護畢業生主要就業途徑，王文炳說，護理學院最新的畢業生就業出路統計顯示，維持八至九成學生投身公立醫院，「長久以來，公院是學生主要選擇；大部分同學好有心，即使疫情咁嚴重時，即使醫管局services（服務）咁緊迫時，同學都想投身公院，去幫香港疫情」。

憶第五波照顧隔離長者 學生難忘啟發

第五波疫情下，本港染疫人數創新高，港大醫學院包括護理學學生亦曾協助抗疫。護理學學士五年級生何藹麒說，曾到觀塘彩榮路體育館社區隔離暫託中心照顧長者，由於初期沒有電視等娛樂設施，加上長者又互不相識，令她想到要更主動關心長者需要。

她難忘有一名伯伯不願吃飯，遂特意安排他與太太視像通話，「有得傾偈時，他就變得開朗和肯食飯，啟發我們做日常護理程序，也要多溝通」。