Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
特首選舉
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2022年5月20日星期五
智叻中文Smarties' 第499期
科大研殺新冠水凝膠 置鹹水缸減垂直傳播
UCAS DSE分數不再對照 不礙報讀英國院校
墮樓兩女生家長曾求助 有社工跟進
有志灣區發展大學生 兩成半憂資訊自由
書與人生：用電影忘憂——陳德森
書與人生：自傳．電影 懷緬父子情
浮城絮語：從「小宇宙」到「多元宇宙」——失控於奇異宇宙，如何自救？
閱讀篇章．卷二實戰：人生中最重要的一本書
校園尺牘：畢業致辭（演講辭）
閱讀文言：防火、救火哪個更重要？
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
作家作法：母親不老套？
時事中文：考古發現神獸 —— 夔
答案
周圍「中」：一人計短，二人計長
語文小錦囊
講故事：為什麼要守時
周圍「中」：一人計短，二人計長
prev
next
【明報專訊】同學回校上課後，無論是一起學習玩樂，還是討論分享稀奇古怪的事，都可以和同學「一人計短，二人計長」了。
上 / 下一篇新聞
科大研殺新冠水凝膠 置鹹水缸減垂直傳播
UCAS DSE分數不再對照 不礙報讀英國院校
墮樓兩女生家長曾求助 有社工跟進
有志灣區發展大學生 兩成半憂資訊自由
書與人生：用電影忘憂——陳德森
書與人生：自傳．電影 懷緬父子情
浮城絮語：從「小宇宙」到「多元宇宙」——失控於奇異宇宙，如何自救？
閱讀篇章．卷二實戰：人生中最重要的一本書
校園尺牘：畢業致辭（演講辭）
閱讀文言：防火、救火哪個更重要？
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
作家作法：母親不老套？
時事中文：考古發現神獸 —— 夔
答案
周圍「中」：一人計短，二人計長
語文小錦囊
講故事：為什麼要守時
科大研殺新冠水凝膠 置鹹水缸減垂直傳播
UCAS DSE分數不再對照 不礙報讀英國院校
墮樓兩女生家長曾求助 有社工跟進
有志灣區發展大學生 兩成半憂資訊自由
書與人生：用電影忘憂——陳德森
書與人生：自傳．電影 懷緬父子情
浮城絮語：從「小宇宙」到「多元宇宙」——失控於奇異宇宙，如何自救？
閱讀篇章．卷二實戰：人生中最重要的一本書
校園尺牘：畢業致辭（演講辭）
閱讀文言：防火、救火哪個更重要？
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
作家作法：母親不老套？
時事中文：考古發現神獸 —— 夔
答案
語文小錦囊
講故事：為什麼要守時
prev
next