科大研殺新冠水凝膠 置鹹水缸減垂直傳播

科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部教授楊經倫說，AMGel成分含消毒劑，可以針對Omicron表面棘突蛋白，令病毒失去感染細胞能力。當AMGel隨水缸冲廁水流至有病毒處，會自動激活（activate）變成黃色，並釋放活性成分（active ingredients），楊形容「釋放出消毒劑後，變成一個保護膜」，料有助減低垂直傳播。他建議應用於一般大廈時，將約10公斤AMGel置於大型中央鹹水缸內，60天內有效殺滅細菌和病毒。

60天有效 兩公屋試用中

現時市面亦有售賣可放入家居坐廁消毒的「漂丸」，楊表示，以同等分量計算，AMGel較「漂丸」便宜、效能亦較長。他又稱，上月起透過政府安排，在不同公屋試用AMGel ，包括柴灣漁灣邨及興華（一）邨共3座樓宇、涉逾2880個單位，亦於安老院舍試用。科大表示AMGel殺滅病毒效能經英國獨立實驗室認證。

大量生產成本 每公斤400元

支援研究的捷和實業首席市務官洪思聰表示，如以噸計量產，每公斤AMGel成本約300至400元。他續說，已初步聯絡7至10間學校，將AMGel用於冲廁系統，歡迎更多學校參與，希望推展至約50間學校使用；亦透過社區組織協會應用於基層社區。

創新及科技局副局長鍾偉强稱，創新及科技基金下「公營機構試用計劃」開放政府不同場景，稱科大團隊發明透過計劃，或可考慮將水凝膠應用於公共泳池等地方，又盼科研發明可盡快產業化。

此外，科大2016年起與渠務署合作，將氣味控制（MOC）水凝膠應用於本港不同環境，包括沙井、明渠、截流器、河道及河流，殺滅產生氣味的微生物並抑制異味，亦可防止渠道被侵蝕及抑制耐藥性細菌。楊經倫稱，水凝膠釋放消毒劑後，將分解成沙，不會對環境造成損害。他憑這款多功能水凝膠奪得2022年日內瓦國際發明展銀獎。