教育
常識天下 第250期

真假fun一fun：西班牙番茄節

【明報專訊】西班牙東部華倫西亞省市鎮布尼奧爾每年8月下旬舉行「番茄大戰」，吸引國內外民眾前往互扔番茄。據大會統計，每年大戰用掉的熟番茄達16萬公斤，這究竟是個怎樣的節日？

上 / 下一篇新聞