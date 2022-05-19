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2022年5月19日星期四
通通識 第753期
竹篙灣單日最多28人考 有人兩度進出 考生兩卷間喊餓 監考難忘送麵
前副校葉玉如獲薦掌科大 最快明公布
IVE師生伙微軟義工 推電腦捐贈配對平台
農業園發展
時事議題：香港農業
時事議題：答題指引
概念解碼：可持續發展
生活看通識：社交媒體
觀點與角度：應否立法規管眾籌平台？
新聞有常識：全球最高氣象站
真假fun一fun：西班牙番茄節
自理常識：做個好學生
每周一圖：高速飛行的遊隼
時事議題：答題指引
【明報專訊】．新聞議題：香港農業
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竹篙灣單日最多28人考 有人兩度進出 考生兩卷間喊餓 監考難忘送麵
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時事議題：香港農業
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