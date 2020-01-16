IVE師生伙微軟義工 推電腦捐贈配對平台

平台由IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑課程師生、Microsoft及其合作伙伴GTI的義工團隊合作開發。IVE（李惠利）資訊科技系助理講師張偉傑解釋背後操作，申請人需在平台上載學生證照片、填寫學校電郵等，以供核實身分資料；並需解釋需要器材原因、個人背景等。之後由Microsoft Azure的AI認知服務Azure Cognitive Services分析答案內情感語句，決定申請人獲贈器材優先次序；並綜合考慮輪候時間、交收地區等因素配對捐贈者，如成功便可安排自行交收。

受助人亦可向捐贈者致謝，微軟義工團隊發起人、雲端方案銷售主任郭家強說，學生可在平台寫上及展示感謝信息，希望培育他們懂得感恩，並讓平台更人性化、增添正能量。團隊稱，系統程式已設為開源碼程式，希望讓各地有需要的機構免費使用。