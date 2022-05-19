前副校葉玉如獲薦掌科大 最快明公布

【明報專訊】科大校長史維提早於10月離任。科大校董會主席廖長城昨日向師生及校友發電郵，稱校長遴選委員會已向校董會推薦科大生命科學部講座教授、港區全國人大代表葉玉如，出任下任校長；校董會明天（20日）開會討論任命及即日公布，如獲通過，葉將成為科大1991年創校以來首名女校長。電郵指校長候選人葉玉如將於明天中午與師生及校友網上會面，參加者最遲明天早上10時報名，他們會收到網上連結。
現任全國人代 料成首位女校長
葉玉如在港出生及成長，就讀嘉諾撒聖瑪利書院，美國哈佛大學藥理學博士畢業；1993年加入科大，先後任生物化學系主任、理學院副院長及院長，上月卸任副校長後，現為科大晨興生命科學教授及香港神經退行性疾病中心主任。葉是國際知名的分子神經科學專家，2004年獲歐萊雅-聯合國教科文組織推舉為世界傑出女科學家，是生命科學領域首位得獎的中國人；2003及2011年獲頒國家自然科學獎；2015年獲美國國家科學院選為外籍院士。
葉玉如是港區全國人代，去年3月人大通過修改香港選舉制度，她接受《人民日報》訪問稱，選制進一步完善，香港將有一個更安寧穩定的發展環境。她去年與5名學者創辦「粵港澳大灣區院士聯盟」，並出任理事會主席。