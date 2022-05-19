竹篙灣單日最多28人考 有人兩度進出 考生兩卷間喊餓 監考難忘送麵

教育局長楊潤雄曾料竹篙灣試場最多可容納千多名考生，視乎情况動用後備試場。考評局學校考試及評核部高級經理趙詩韻昨說，44名考生在竹篙灣考試，26人是確診者，動用47名監考員。整合考評局各考試日的統計數字，最多人赴考為上月26日的中文科閱讀及寫作試，有28名考生，包括18個確診者。趙詩韻提到，該試場流動性高，有密切接觸者考生兩度進出該場地。

共44人赴竹篙灣 逗留最長者8天考6科

今年准考生早上乘抗疫的士赴竹篙灣，考評局每天面對未知的考生人數。趙詩韻稱，各科會預留足夠數量的中、英版本試卷；亦購入數百部收音機供考生聆聽試使用。為居離島而需赴竹篙灣考生而設的專用小輪，無收到接載通知。

考生試後冀與人接觸 監考員「傾兩句」

在大學參與研究工作的黃子諾說，自己有兩年監考經驗，今年應邀首次到竹篙灣「確診區域」監考6天，包括穿著保護衣在試場外巡邏、在控制中心監視考室鏡頭和支援求助考生。他指自己是新冠康復者，亦考慮「打齊」疫苗後不擔心再次染疫風險，其家人均表支持。

每名竹篙灣考生有獨立臥室，考室設於下層。黃子諾記得，有考生多次考試後，不想即時回到不准開窗、只有四面牆的臥室，「（考生）說想把握可開窗或與人接觸機會，所以監考人員也准他留多一會，又與他們傾兩句；都是閒話家常」。他又指各部門協調能力強，有考生在兩卷之間感肚餓，惟未到送餐時間，便協調負責膳食的民安隊「淥定杯麵」，「計好3分鐘，送到窗口給他們（考生），所以整個措施好窩心，確保同學好專心、安心完成整個考試」。

連續兩年赴竹篙灣監考的退休教師何家鴻說，使命感驅使下，今年擔任試場主任，「抗疫事件應全民參與」。他說今年考室增加實時錄影系統，較往年更易支援考生。