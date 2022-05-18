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教育
2022年5月18日星期三
語文同樂 第579期
48%直資校申加學費 直資議會：政府資助升幅收窄
議員倡大專交國安教育課程大綱 「睇下有冇走歪」
港大：虛擬性騷擾響警號 四成中學生稱曾收裸照
生活關鍵詞：消暑
生活關鍵詞：古代消暑大法
文字定格：熱血飛髮團
字煮文化：暑夏嘗苦
投稿園地：孤獨老人
微故事：瘋子
視聽之娛：女子可自強
Talk of the town : Court hears cases of street sleepers' belongings being tossed
Talk of the town : Homelessness in Hong Kong
Answers, Talk of the town
Grammar : Second
Answers, Grammar
Game : Luggage
Answers, Game
微故事：瘋子
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【明報專訊】穿著高跟鞋的她看了手機顯示巴士到站的時間，急忙跑過去，心裏埋怨着下班的時間，路上人總是那麼多，也只能跑跑停停。倒也幸虧是下班時間，排隊上車的人也多，她總算最後一個上了車。
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48%直資校申加學費 直資議會：政府資助升幅收窄
議員倡大專交國安教育課程大綱 「睇下有冇走歪」
港大：虛擬性騷擾響警號 四成中學生稱曾收裸照
生活關鍵詞：消暑
生活關鍵詞：古代消暑大法
文字定格：熱血飛髮團
字煮文化：暑夏嘗苦
投稿園地：孤獨老人
微故事：瘋子
視聽之娛：女子可自強
Talk of the town : Court hears cases of street sleepers' belongings being tossed
Talk of the town : Homelessness in Hong Kong
Answers, Talk of the town
Grammar : Second
Answers, Grammar
Game : Luggage
Answers, Game
48%直資校申加學費 直資議會：政府資助升幅收窄
議員倡大專交國安教育課程大綱 「睇下有冇走歪」
港大：虛擬性騷擾響警號 四成中學生稱曾收裸照
生活關鍵詞：消暑
生活關鍵詞：古代消暑大法
文字定格：熱血飛髮團
字煮文化：暑夏嘗苦
投稿園地：孤獨老人
視聽之娛：女子可自強
Talk of the town : Court hears cases of street sleepers' belongings being tossed
Talk of the town : Homelessness in Hong Kong
Answers, Talk of the town
Grammar : Second
Answers, Grammar
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