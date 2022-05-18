教育
語文同樂 第579期

微故事：瘋子

【明報專訊】穿著高跟鞋的她看了手機顯示巴士到站的時間，急忙跑過去，心裏埋怨着下班的時間，路上人總是那麼多，也只能跑跑停停。倒也幸虧是下班時間，排隊上車的人也多，她總算最後一個上了車。

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