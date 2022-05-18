港大：虛擬性騷擾響警號 四成中學生稱曾收裸照

香港救助兒童會委託港大研究團隊展開「香港兒童在線」調查，於2020年7月至去年12月期間，透過16間學校收集約1300名8至17歲中小學生回覆，並與學生訪談。調查發現，四成受訪中學生在過去一年內，曾至少1次被虛擬性騷擾，例如在網上收到性器官照片等裸露內容、作出性誘惑等；又發現每20名青少年就有1人曾被索取性照片。有28%受訪學生稱，過去一年虛擬性騷擾遭遇令他們感到不舒服、害怕或覺得不應收看。

個案：遭同學騙取裸照廣傳

首席研究員、港大社會科學學院社會工作及社會行政學系副教授Clifton Emery提及其中一個調查個案，化名阿祖的初中生表示，有男同學開設以女性為頭像的Instagram社交媒體帳戶，藉「假帳戶」與阿祖調情，並游說阿祖傳送自拍裸照，同學最終將相片在校內廣傳。

Emery稱，這類屬「鯰魚（catfish）虐待玩意」的情况普遍，稱部分受害者或因尷尬不願求助，有受害人不再相信別人，「認為世上再無安全地方，甚至產生抑鬱、焦慮情緒」。他鼓勵受害人與家人或向社工、教師等值得信賴的對象，講述遭遇和尋求協助。

倡設兒童網絡安全專員

救助兒童會總幹事司徒恩建議，政府可參考設立私隱專員做法，增設「兒童網絡安全專員」，並設立專責網絡安全的獨立機構，制訂法規和指引。她亦建議政府向教師和社工提供適當培訓，以及向教育機構提供確保網絡安全的技巧。