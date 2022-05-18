48%直資校申加學費 直資議會：政府資助升幅收窄

全港有71間直資學校，當中9間屬中學暨小學，日前向教育局提交新學年調整學費申請。教育局稱，收到38份調整申請、42份不調整學費的通知書，會按既定程序處理申請，以期新學年開始前完成申請審批程序及通知學校結果。

聖保羅男女中學中小學本地課程、國際文憑課程學費擬上調2%（見表）。校方回覆稱，過去兩年面對新冠疫情挑戰，學校於疫情期間不斷更新資訊科技在硬件及軟件基礎設施，包括在所有教室安裝智能電視機 ，提升網絡系統及加强電子教學的效能及應用等。

聖保羅書院回覆，已申請調整2022/23學年學費，上調少於2.5%，旨在增撥更多教育資源，提升課程規劃、聯課活動和課外活動3方面教學質素。

直資議會：移民潮非主因

教界近年面對移民潮、學生流失，直資學校議會主席陳狄安認為，此屬學校考慮加學費的「一定因素」，但非主因，稱去年政府發放學生「按人頭」資助額升幅，是近10年最低，初中資助額僅增0.38%，遠比以往平均的6%為低，「增幅小，學校取得的按額資助因而減少，亦令學校失去預算」。他稱，大部分直資學校的收入來自政府資助，幅度達70%甚至90%，學校或需由學費增加收入以維持現有教育質素，指學校如非必要都不想加學費。

本身是英華書院校長的陳狄安稱，其校每期學費（全年10期）增171元，稱學校連續3年凍結學費，學費水平較低，故較倚重政府資助，而政府資源增幅不足，故調整合理水平學費，並已諮詢持份者。

幼園計劃內300校申加學費

此外，教育局亦回覆幼稚園申請新學年加學費的數字，截至4月，參加幼稚園教育計劃（計劃）有約740間交申請，約300間申請調升學費，440間凍學費，3校減學費。非計劃的幼稚園中，約140間幼稚園申請調升學費，約100間維持學費不變，1間申請減學費。

疫情以來，有幼園因財政問題面臨倒閉。教育局稱，一直與幼稚園業界保持緊密聯絡，提供適切支援，盡量減輕幼稚園因疫情影響的財政困難。

辦學團體保良局回覆，稱屬下有24間幼稚園及25間幼稚園暨幼兒園在2022/23學年已申請參與幼稚園教育計劃，大部分提供半日制免費課程及低收費全日制幼稚園課程。個別學校因應校本需要申請調整新學年學費，原因包括營運費用調整、增加活動開支及校舍保養維修等。