續聘段崇智受質疑 中大：程序沿用多年

稱雙方同意 可免廣泛招聘

聲明稱，有個別校外人士質疑校方為何於任期屆滿前18個月便作續任決定。校方稱「有關言論並不合理」，若校方及現任校長未就續任達成共識，需盡早展開全球招聘程序另覓人選，按過往經驗，預計需時至少12至18個月。

校方稱，去年夏天起展開段崇智續任討論，今年1月正式提交給大學校董會、3月起校內諮詢，共舉行8次會議，參與者包括校友、師生、管理層及校董會成員的代表；而討論段崇智續任安排的會議是校董會的例行會議，日期早於本學年（2021/22）開始時已公布。

校董會前主席梁乃鵬主持的最後一次會議時，通過段崇智續任安排。新任中大校董會主席查逸超昨稱，中大校董會已遵從嚴格而完善的程序處理校長續任安排，並向中大社群進行了廣泛諮詢，期望段崇智能領導中大繼續在研究和知識傳承上力臻卓越。