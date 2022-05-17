「更新中」 教局「人權教育」資源下架 舊內容建議研習示威新聞 局方：毋須過度猜測

教育局回覆本報稱，網頁清楚標示「人權教育」資源正進行更新工作，「毋須過度猜測」。局方又稱，去年公布的架構，於各學習階段對學生的學習期望，蘊含與人權教育相關內容，局方會因應主題，適當發展不同學習材料，並上載網頁，支援學校推行價值觀教育，亦會適時更新以往學與教資源。至於將更新哪些部分，日後建議學生如何探討「自由」，教育局沒回覆。

翻查去年3月庫存頁面，教育局於網站的4個關鍵項目欄目，下設價值觀教育（德育、公民及國民教育）的學與教資源，除「國民教育」、「《憲法》和《基本法》教育」，亦設「人權教育」等分頁。本報近日發現，無法再在學與教資源版面直接按進和瀏覽「人權教育」內容，該欄亦標明更新中。

原倡參加《城壇》「進一步探討自由」

本報以庫存頁面翻查被移除的內容，資源以「認識人權」為題，引言稱人權的概念包括生存、自由、平等、尊重，與日常生活息息相關，鼓勵學生多討論和反思。其中建議為高小和初中學生設計虛擬考察點，如立法會大樓、遮打花園、政府總部等（見表），建議教師展示照片，學生觀看網上資源後，分組蒐集一段特定時間內關於請願示威的新聞剪報、圖片、社評、電子媒體廣播或時事討論節目；又舉例可研習不同問題，包括為何請願者選於該地和該時間請願、集會者為何有該些訴求、集會秩序如何。

該版面又提到，學校可考慮帶領學生參加香港電台直播時事論壇節目《城市論壇》，指出可「與學生進一步探討『自由』的概念」。該節目自去年「放暑假」後無確實復播日期。

校長：要教學生表達方式不止遊行

創知中學校長黃晶榕稱，認識人權本身沒問題，但認為經歷2014年佔中事件和2019年反修例事件後，不宜再在學與教資源列出請願遞信的熱門地，「更毋須展示什麼圖片」。他認為，要教學生表達方式有很多種，例如寫信、約見議員和官員，並非只有示威遊行。他又說，庫存頁面所提的「城市論壇」雖已結束，但仍有不同電台、報刊可發表言論，希望大家可善用。