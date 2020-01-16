教育
智學公民 第29期

大開眼界：東南亞國家聯盟（ASEAN）

【明報專訊】除全球跨政府組織外，國與國之間會成立地區聯盟。其中，東南亞國家組成東南亞國家聯盟（簡稱：東盟），共同發展區內經濟。

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