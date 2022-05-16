教育
智學公民 第29期

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【明報專訊】(1) 原定2022年5月3日「世界新聞自由日」公布得獎名單的人權新聞獎，其主辦單位4月25日突以「不想誤墮法網」為由，宣布暫停頒發（suspend）。人權新聞獎由哪個機構／組織主辦？

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