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教育
2022年5月16日星期一
智學公民 第29期
中一班數暫不變 9月「點人頭」後定案 有校長稱難預算學生流失
主動爭取 學編程處理資料 中大醫科生參與胃癌研究
港大倡建電梯、通道 連接校園與堅城
修版權例諮詢 倡豁免戲仿評論
公民點對點：10社交媒體 全追蹤位置
公民點對點：參考答案
你識唔識：全球爆不明兒童肝炎
選擇題
明報教育網：2021/22學年 時事基本法問答比賽
大開眼界：東南亞國家聯盟（ASEAN）
快問快答：人造肉
焦點新聞：科技園先進製造業中心開幕 設無人駕駛叉車搬貨
新聞解碼：東鐵線過海段通車
答案
STEAM足迹；走進薄鳧林牧場
今期流行：國際光日
偵探M.A.D. 主動答問題
公民點對點：參考答案
【明報專訊】(1) D
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