主動爭取 學編程處理資料 中大醫科生參與胃癌研究

梅津瑋、陳韋諾及研究生陳博南，在病理解剖及細胞學系教授們的指導下，分析兩個大型國際胃癌臨牀資料庫和胃癌單細胞數據庫，發現胃癌患者的樣本中，STK3表達水平普遍上升並伴有基因水平的拷貝數（copy number）增加，並進一步利用生物信息學分析基因圖譜，揭示STK3激酶在胃癌中的機制。中大醫學院病理解剖及細胞學系系主任杜家輝稱，他們具能力深入研究複雜的癌症課題，並將成果於影響指數（impact factor）逾20分的國際期刊發布實屬難得，相信能鼓勵更多在學、未來的醫科生參與醫學研究。

環球醫學領袖培訓專修（GPS）被稱為「神科」，中大醫學院副院長（學生事務）兼GPS組別主任吳兆文稱，GPS學生DSE的7科成績中位數達47分，收生時除考慮成績，亦在面試時看學生有否對科研、人道救援、其他領域具濃厚興趣，中學時展現領袖素質，擔任學會主席、領袖生都是考慮因素。他說，失落GPS的醫科同學，如入學首年於成績、領袖表現突出，仍有機會申請轉科。

吳說，過去8年有31名GPS同學獲創新科技獎學金，佔名額16%，指現時有首兩屆畢業生，數名同學赴海外學府讀博士，學成後其中一個路向是獲中大聘為講師。