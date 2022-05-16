中一班數暫不變 9月「點人頭」後定案 有校長稱難預算學生流失

港島東區中學校長會主席嚴志成稱，要等7月升中放榜及註冊後，才更掌握中一的情况。他希望有關當局盡量減輕收生不足學校的燃眉之急，與有困難學校或辦學團體商討，採臨時措施如凍結班數、保留老師，共渡時艱，認為保留不同類型學校，對學生學習與成長有好處。

有不具名校長稱，難預算放榜後、開學前的學生流失，而官方亦未必掌握準確人口數據，學校不會「聽天由命」，會積極招生，又認為局方予人感覺無情，沒有提出「救亡」方法。校長稱，收生受大環境影響，但教育局未與學校共渡難關。

業界批沒助救亡 教局：鼓勵及早規劃

另一名不具名的中學校長稱，適齡學童人口受出生率、移民、海外升學影響劇降，但教育局沒有提出新的應對措施，稱對香港教育前景失望是師生流失主因，政府應尊重和投放資源予教育界，挽回信心。

教育局稱，鑑於預計未來學齡人口將持續下跌，會與業界保持緊密溝通，並鼓勵業界及早規劃，以應對學生人口下降帶來的影響。局方重申，作為官校辦學團體，會以身作則，審慎考慮各方面因素，包括政府政策、學齡人口變化、學額供求、官校整體發展需要、政府資源運用等，以訂定個別官校長遠發展方案，如停辦、合併或跨區重置。

明愛柴灣馬登新生 高中要轉校

此外，本學年兩間資助中學僅開辦一班中一，根據中學一覽表，閩僑中學已向教育局申請特別視學，惟因疫情關係，安排有所延後；明愛柴灣馬登基金中學下學年將以「按人數資助模式」營辦中一班級，並逐年推展至中二及中三，該屆及其後學年所錄取的中一生完成初中後，要轉往其他資助學校升讀高中。