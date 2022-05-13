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智叻中文Smarties' 第498期

語文小錦囊

【明報專訊】中國當代著名散文家汪曾祺（1920-1997），寫過不少散文，讀過不少書，可是他卻說自己不是一個用功的學生，他有同學因為讀書報告寫得好而不用考試呢！

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