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智叻中文Smarties' 第498期

時事中文：遺忘的炸彈 潛藏危機

【明報專訊】香港曾經歷第二次世界大戰，使大量炸彈遺落民間，至今仍未被發現和引爆。由於未引爆的炸彈或仍具殺傷力，如發現懷疑炸彈，應立即報警。

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