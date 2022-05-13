教育
語文同樂 第578期

經典金句．人各有志：富貴如浮雲

【明報專訊】人生在世，各有目標，追求着不同的價值。有人追求名利財富，有人追求長壽健康、溫暖家庭……也有人追求品德道義。至於你，又在追求什麼？

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