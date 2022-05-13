教育
語文同樂 第578期

閱讀篇章：卷一實戰

【明報專訊】(1) 根據第5段，作者寫「門雖是常開着，可沒人來打擾我，因為在這古城中我是孤獨而陌生。但我並不感到孤獨。」是否有矛盾之處？試加以說明。 （4分）

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