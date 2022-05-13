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2022年5月13日星期五
語文同樂 第578期
嶺大鄭國漢：冇唔認學生會 去年停代收會費 昨指代表性低
港大收生改 中文或英文失手仍有機
小息講場：疫下城市漫遊
小息講場：與家人沉浸藝文空間
陋巷日常：訊號山的鐵絲網
閱讀篇章：〈囚綠記〉——陸蠡
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
經典金句．人各有志：富貴如浮雲
範文天空：真真正正的才女
潮看文史：毁（wai2） 約（joek3）
時事中文：遺忘的炸彈 潛藏危機
答案
周圍「中」：秀才不出門 能知天下事
語文小錦囊
閱讀篇章：〈囚綠記〉——陸蠡
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【明報專訊】(第1段)這是去年夏間的事情。
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嶺大鄭國漢：冇唔認學生會 去年停代收會費 昨指代表性低
港大收生改 中文或英文失手仍有機
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卷一實戰：參考答案
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