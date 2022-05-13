港大收生改 中文或英文失手仍有機

須符3條件 6科總分九折計算

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅昨稱，過去每年平均10多至20名失手考生叩門，校方逐一考慮個案，少於一半人獲取錄。新安排下，劃一考慮中英或兩科選修科，其中一科失手取「2」的同學。他們要通過面試、心儀課程放Band A，其DSE總分數（按各課程的入學計分方程式計算）將被「打九折」（見表）。

個別課程不適用 法學士中英最少「3」

失手同學可參考港大5月底或6月初公布各課程的「預計收生分數」，如分數打九折後，仍達心儀課程的預計收生分數，便有相當大機會透過新安排獲取錄。嚴志堅稱，新安排不設限額，適用所有本科課程，但提及港大個別課程收生有特定要求，舉例稱法學士着重中英文成績，兩科未達「3」將不獲取錄，此情况仍需跟從課程要求。

至於新安排是否要吸引尖子留港，嚴志堅稱，以往有失手同學赴海外升學、循副學位途徑銜接大學，稱同學因一時失手其中一科低了一級，便失心儀課程機會，尤其有疫情影響因素下，校方更需要向同學給予幫助，相信安排不止今年推行。

學友社學生輔導顧問吳寶城預料新安排惠及兩類同學，包括數理專才而語文能力相較不高；另一是整體成績不錯，但因臨場表現失手、受疫情影響身體狀况、壓力影響發揮的考生。新安排容讓中、英、兩科選修其中一科失手取2，達特定條件後仍有機會入港大，吳寶城認為，4科之中以中文科較多同學失手，舉例指有成績優異的英中同學中文基礎較遜色。

學友社：毋須急改選科

吳寶城又認為，除非同學已肯定4科之中有失手，否則毋須過分緊張，現階段便因應新安排選相較無興趣的科目，認為同學可留待放榜後才更改課程選擇。他解釋，新安排涉及特定要求，「要總分夠高、其中一科失手一級，現時難以預料是失手到剛好符合要求」。