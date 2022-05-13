嶺大鄭國漢：冇唔認學生會 去年停代收會費 昨指代表性低

嶺大去年起不再代收學生會費，本月27日將收回會址所屬的康樂樓部分地方、民主牆、嶺大學生籌辦的「虎地書室」等使用權。嶺大校長鄭國漢昨晤傳媒，被問是否正為不承認學生會鋪路，他表示「冇唔承認學生會」，解釋部分地方要做加建工程才收回，但亦重申學生會代表性嚴重不足，會員只佔全部學生8%，「所以冇可能好似以前咁，純粹將絕大部分或所有設施交給學生會」，又稱日後會重新分配場地，部分或撥作教學用途。

鄭國漢日前接受一報章訪問稱，學生會成員視「搞政治」比讀書更重要，昨被問是否不搞政治才是好的學生會時，他答道：「（談）政治係無問題，你搞顛覆性、社會騷亂等事，相信你在哪國（講），都有問題」。他強調，校長責任是在混亂時代，盡量保障學生學習機會不受影響，「究竟邊啲人想做啲事幹，令學校比較紛亂，大家心中知道」，他希望學生提出意見時保持理性和平、慎思明辨。

鄭信逾半學生不支持學生會方向

他續說，新聞報道往往只關注「出聲最多」的學生，但他相信校內或逾半至八成的沉默學生，不支持學生會方向，只是不主動表達反對學生會，「好多學生私下同我講，校長我支持你，但不會公開講。說明大部分是沉默的學生」。

年初已公布不尋求連任校長，鄭國漢明年做滿10年並退休。2014年佔領運動時，他曾主持特區政府及學聯對話，2019年反修例時期曾到示威現場觀察，昨談到現與學生關係如何、有否需要促進校園氣氛復和，他表示，多年來多次辦校長學生論壇，又會與學生同吃早餐，稱礙於新冠疫情才停辦，希望即將復辦。

會長：「激進生把持說」無憑據

嶺大學生會會長陳嘉寶表示，校方多次批評學生會認受性不足，卻不懂交代何謂足夠認受，「疫情之下，不是談提升認受性可即時做到，不是馬上可將會員人數提升，（校方）是否想作為藉口，逐步推到收咗學生會」。陳說，鄭校長曾稱有激進學生把持學生會，不滿無憑據下得出此說；又質疑鄭是否有心與學生溝通，還是以疫情為由推搪，建議可考慮線上交流會。

研伙大灣區兩校辦學

嶺大昨公布2022至28年度策略發展計劃，涵蓋7個領域，包括加強大學拓展、校友聯繫和品牌推廣。副校長莫家豪說，嶺大將與大灣區兩所院校研究成立聯合學院；又稱今年9月將啟用位於太子商廈的教學設施，供碩士生使用。