教育
常識天下 第249期

真假fun一fun：墨西哥的維他命「T」

【明報專訊】維他命是食物的營養素，飲食均衡可吸收足夠維他命維持身體細胞和器官的正常運作，讓身體健康地發育。原來在墨西哥，有一種獨特的「維他命T」，它又是什麼呢？

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