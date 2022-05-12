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2022年5月12日星期四
通通識 第752期
3科合併 中大政政面臨重組 立新學院「減重疊內容」 學生憂削敏感科目
城大公共行政併入「公共及國際事務」 稱人手不減
4050教師離職 流失率增七成
康復碼
時事點對點：公共圖書館授借權
Data解密：烏克蘭局勢與全球化
議題close-up：照顧者
圖表拆解：疫情與青少年健康
Road to 5**：Exodus of healthcare workers
新聞有常識：世界最長壽的人
真假fun一fun：墨西哥的維他命「T」
自理常識：我能照顧長輩
每周一圖：常被捕獵的穿山甲
Road to 5**：Exodus of healthcare workers
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【明報專訊】◆News summary
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3科合併 中大政政面臨重組 立新學院「減重疊內容」 學生憂削敏感科目
城大公共行政併入「公共及國際事務」 稱人手不減
4050教師離職 流失率增七成
康復碼
時事點對點：公共圖書館授借權
Data解密：烏克蘭局勢與全球化
議題close-up：照顧者
圖表拆解：疫情與青少年健康
Road to 5**：Exodus of healthcare workers
新聞有常識：世界最長壽的人
真假fun一fun：墨西哥的維他命「T」
自理常識：我能照顧長輩
每周一圖：常被捕獵的穿山甲
3科合併 中大政政面臨重組 立新學院「減重疊內容」 學生憂削敏感科目
城大公共行政併入「公共及國際事務」 稱人手不減
4050教師離職 流失率增七成
康復碼
時事點對點：公共圖書館授借權
Data解密：烏克蘭局勢與全球化
議題close-up：照顧者
圖表拆解：疫情與青少年健康
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真假fun一fun：墨西哥的維他命「T」
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