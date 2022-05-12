教育
通通識 第752期

Data解密：烏克蘭局勢與全球化

【明報專訊】經濟全球化下，各國經濟互相依存的程度大增，但這些影響如何從具體的數字反映出來呢？以近來的烏克蘭戰事為例，戰火固然帶來難民問題，而除此之外，對其他國家國民的生活素質，帶來什麼影響？

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