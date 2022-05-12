4050教師離職 流失率增七成

教局：需求將減 學校運作大致正常

根據教育局提供的2017/18至2021/22學年數據（見表），不論直資或公營學校，教師流失率過去相對平穩，惟本學年增幅明顯，流失人數（臨時）為4050，較上學年2380人增七成；當中3580人為公營學校教師，較上學年2100人多七成。教育局稱，沒有蒐集離職教師教學年資的資料，又指隨着未來學齡人口下降，教師的需求相信會相應減少。

鄧飛問及，生源持續減少下，局方有否評估近年師訓畢業生是否供過於求、有否調整供應。教育局稱，考慮到預計未來數年教師需求減少，在2022/23至2024/25的3年期，師資培訓相關的大學教育資助委員會資助第一年學士學位收生學位數目將會減少。

教育局表示，會與業界緊密溝通，並鼓勵業界及早規劃，按校本情况妥善安排人力資源，積極面對學生人口下降的挑戰。