3科合併 中大政政面臨重組 立新學院「減重疊內容」 學生憂削敏感科目

社會科學院去年9月成立的跨學科課程委員會，近日向師生及校友發電郵，稱蒐集數據和數輪討論後，對重組方案有初步共識，建議成立一個新學院，將政政、全球研究、數據科學與政策研究，以及一些碩士課程納入學院。新學院名稱待定，委員會提出5個建議（見圖）。

社科院報告：政政財赤收生情况不好

在電郵附有的進度報告中，委員會稱政政去年收生人數及分數不好，年度和累計赤字都反映該系面對重大財政挑戰。該會又指政政、全球研究、數據科學與政策研究三者多個範疇重疊，可研究削走相關地方、推出新內容，藉此提升課程彈性，認為更合乎成本效益。

委員會正展開諮詢期，本月6日至下月9日蒐集意見，持份者可提議新學院名稱，表達對重組的主要憂慮等；亦強調重組方案下不會出現非自願裁員（Involuntary redundancy of staff），但部分教職員的教學或行政工作或要修訂。

指部分教職員教學工作或修訂

中大政政四年級生馬活言稱，政政是中大以至本港的標誌學科，擔心重組後，涉及的3個學士課程可修科目會分薄，一些被視為較敏感、由個別講師授課的科目或遭削減。他同意政政收生分數和受歡迎程度下跌是事實，亦有感政政近年資源減少，透過重組謀出路無可奈何，但質疑校方當初設計課程時，讓全球研究課程獨立，如今卻與其他學系合併是否走回頭路。

鄧飛：理解重組難免 如改名感遺憾

1998年中大政政畢業生、立法會議員鄧飛稱，自己亦是中學校長，理解面對生源危機，課程難免有重組改變。他關注日後會否刪走政治與行政學系之名，倘改名會感遺憾和傷感，「如有啲咩要做，可保住GPAD（政政系）個名，我都願意加入」。他說難忘在學期間所學知識獨特、鮮明，「我的年代好多超級猛人，如（中共前總書記）趙紫陽之顧問吳國光等；亦有政治立場差好遠的人授課，讓人大開眼界」。

據中大公布大學聯招（JUPAS）收生分數，政政收生分數連跌兩年，去年下四分位數為23分（「4+2」計分），按年跌4分。