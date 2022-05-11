兩成青年無覺好瞓 學者籲多享Me Time

港大精神醫學系博士後研究員王名彥稱，學系自2019年中至今年3月研究3132名15至24歲年輕人，當中23.5%面對早醒等失眠症狀，16.3%每周至少發1次噩夢。王表示，長期睡眠不足可影響精神健康，如出現抑鬱、焦慮等。

DSE添壓 疫下假期難外出遊玩

大學一年級生Owen年半前因DSE壓力增，「當時好驚出街被人傳染（新冠），缺乏社交都令我好大壓力」，當時每周至少有一至兩晚輾轉難眠，「就算瞓到，起身都好似無瞓過」。Owen其後參加港大及香港遊樂場協會的「平行心間」治療小組，從中學會寫睡眠日誌等，一個多月後好轉。

陳國齡表示，除家族精神病史、長期病致腦受損、家庭結構等，朋輩或學業壓力、感到正「in a war zone」或社會充滿矛盾、各種「突發壓力事件」、不懂求助或親友怪責等「加強因素」，均增年輕人壓力。

反修例風波似告一段落，陳國齡稱有大量年輕人面臨法律訴訟，與親友間的矛盾可能持續，再加上疫下社交距離措施等，「整個社會壓力好大」。陳又稱，疫情改變生活、學習模式，停課奪去結業禮等珍貴經驗，留家抗疫則長期受父母監管，「好似重回兒童期」；提早放「暑假」亦不似往日可外出遊玩，且假後要考試、追趕課業，學童只過了「假暑假」。

陳國齡提出4個排解壓力方法，分別是享受Me Time，如獨自做喜愛的活動紓緩壓力；與朋友或家人見面傾訴；避免思維「太災難化」或「非黑即白」；如上述方法作用不大，亦可以靜觀、放慢呼吸節奏等放鬆身心。