中史科問中美中蘇關係 教師：沒避提中共施政

今年共6098人報考DSE中史科，試卷連續兩年卷一不設必答題，但兩年均有MC題；卷一圍繞「歷代發展」，佔該科七成分數，古代史題目涵蓋秦始皇及漢武帝管治問題、西周分封、明太祖「久安長治」相關措施；近代史問八國聯軍爆發責任誰屬、洋務運動與百日維新等。

至於卷二圍繞「歷史專題」，佔三成分數，題目涵蓋析論五四運動倡導者的主張、唐代長安城特色、唐代府兵制、南北朝佛道之爭，以及中國建國初年不同保障婦女權益的法規等。

有題目「翻炒」 教師指內容大路

天水圍香島中學中史科主任張沛揚分析，今年試題內容可謂大路，部分課題更曾見於去年試卷，包括秦代內容、洋務運動、百日維新和中國外交。他提及，有題目問新中國建國初年的建交情况，附以海報展示「抗美援朝，保家衛國！」和「打倒美帝！打倒蘇修」等標語（見圖）。張表示，考生要按資料分析各年代中美關係，從出題可見試題沒迴避課程內容；他又說，外界有聲音批評中史試卷「唔提中共施政」、試題有迴避之嫌，但他相信今年試卷可反映並非這回事。

「押重注溫一邊」難高分

張指出，中史科連續兩年修訂評核大綱，不設必答題，雖然考生策略上可在古代史或近代史之間「押重注溫一邊」，但料該些考生只是容易及格；他說，由於不少題目的分數分佈細碎，由以往25分一題，至今年不少題目只佔一至兩分，故他認為有志取高分者，應該不同年代的課題也「溫得廣、溫得細」，學生亦不應抱僥倖心態，忽略已出過的試題。

張沛揚認為今年試卷對考生背誦史實、分析史料的能力要求均等，「幾乎好多題也有闡析、闡釋、分析等字眼，不止考你背書」。整體而言，他認為兩卷與去年程度相若，但與早年DSE中史卷的程度相比，則屬較淺。