教聯「愛國教育中心」料7月落成 擬收門票

小學改建4常設展館 自負盈虧

近日有網民發現沙田有空置校舍掛出「愛國教育支援中心」直幡。黃錦良稱，今年初獲分配使用香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學前校舍作為「愛國教育支援中心」（下稱中心）用地，隨即迅速全面裝修，比較大型的工程涉及將地下籃球場改裝為升旗場地，有類似金紫荊廣場升旗台，供升旗隊總會日後培訓；同時設4個常設展館，主題包括中國近代史、國家憲法及基本法、國家安全教育、國情；雨天操場亦會因應需要做臨時展館。

黃錦良稱期望7月上旬成立中心，同日舉辦「愛國主義教育高峰論壇」，希望未來恆常於中心舉辦該論壇；而目前仍在籌備中心日後活動，如規劃學校參觀路線、培訓講座內容等，亦希望設計參考教材及資料供學校採用。

教聯會自負盈虧方式經營中心，投放至少1000萬元籌建。黃錦良稱，繼續向外界籌集資金，「現時經濟情况籌錢都不易」，希望更多有心人及組織捐錢，支持未來第二期工程及持續改善，又說會收取參觀門票費用，幫補活動如聘請講者的支出。此外，黃錦良稱，教聯會與聯合出版集團合作於旺角設立「教師生活館」，料亦於7月揭幕。