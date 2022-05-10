膠板隔開未接種學生 創知盼「差異對待」谷針

3校「達標」可全日面授

創知中學上周二（3日）已恢復半日課，校長黃晶榕表示，95%中一至中五生、所有教職員已完成接種，獲教育局准今日起恢復全校全日實體課。他說，全校尚有約18名學生（3%）一針未打，校方將他們的課室座位編排於各班窗戶旁，上課時要架起防疫膠板，同班已打針的同學可無遮擋下聽課。

家長恐歧視 創知：適時檢討

黃晶榕曾接獲家長反映擔心子女遭歧視、不滿校方恐嚇或威脅打針，他解釋校方用心良苦，政府專家亦曾有此提議，希望保護學生，又形容現時接種機會唾手可得，差異對待下能促使學生盡快打針，強調會適時檢討有關安排，「有4至5名學生持醫生紙顯示身體不宜打針，可彈性安排他們上課毋須架起膠板，但因『思想問題』不打針的學生就不能豁免」。

地利亞修女紀念學校（協和）中五級學生今起亦恢復全日實體課。校長林艷玲說，學生課堂多元化，或要到實驗室、音樂室、操場多個場地上課，難以刻意規劃隔開無打針學生，更怕造成標籤效應，「沒有要求無打針者坐一邊，雖然保護他們是善意舉措，但學生感受亦要照顧」。

全日課有午膳時間，黃晶榕稱全校約40名「零針」或未齊針的學生，要前往同一課室吃飯。該校初中生留校午膳，今次復課亦鼓勵高中生一同留校吃飯，飯堂每個座位均有防疫膠板。

桂華山定期聯絡未齊針學生 午膳分房

已申請下周一（16日）恢復全日課的中華基督教會桂華山中學亦有相近安排，校長黃仲良稱，未完成接種的約8%同學，於全日課的留校午飯時間會獲分配至其他空置班房或飯堂，於少於10人同房下午膳，已打針同學則可留在原有課室進食。

黃仲良稱，相比半日課，全日課每堂長10分鐘，且逾92%完成接種的學生可參與課外活動，包括球隊、各類興趣班。他稱，因未打針而未能參與課外活動很可惜，鼓勵相關同學盡快打針，又說班主任定期聯絡未打齊針的同學，亦向有憂慮的家長解釋，如有需要可幫忙安排。

所有同學回校前須做快測，呈陰性才可返學，黃仲良稱，學生回校前需於網上平台申報，如未上載或選錯結果，入校門「拍卡」時會有特別響聲，而校方上周三（4日）起實行抽查制度，每天抽其中一個年級約5至6名學生，在教師從旁監視下覆檢。

黃仲良又稱，去年10月至今年第五波疫情1月停課前，學校亦因接種率達標可返全日課，認為疫情以來兩年間斷停課，對學生學業、身心靈發展不理想，希望全日課讓同學回復正常生活，「都不是什麼奢侈要求」。